Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 126,95 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 126,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 127,10 EUR. Mit einem Wert von 127,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.052 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,42 Prozent. Bei 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 7,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,33 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,33 EUR je Aktie aus.

