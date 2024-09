Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verliert am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 126,15 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,4 Prozent auf 126,15 EUR nach. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,85 EUR ab. Bei 126,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 24.169 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Gewinne von 17,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 143,33 EUR angegeben.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.03.2026.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,33 EUR je Aktie.

