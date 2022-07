Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Vormittag an

Das Papier von Beiersdorf legte um 15.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 97,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 98,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.901 Beiersdorf-Aktien.

Am 06.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,36 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,00 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 23,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 101,03 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 28.04.2022. Umsatzseitig standen 1.945,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1.945,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 08.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Beiersdorf-Aktie.

