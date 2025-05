Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Kursplus

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags

Beiersdorf-Aktie zieht an: Beiersdorf wächst schwach in Q1 aber über Konsens

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag im Plus

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones gibt am Nachmittag nach

Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

EQS-News: DOUGLAS Group on track to reach guidance for FY 2024/25 - significantly improved net income

Heute im Fokus

Rheinmetall auf 'Equity Long Ideas'-Liste der DZ Bank. eToro-Aktie mit Megastart an der Börse. United Internet will 1&1-Anteil ausbauen. Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat. Warnstreik am DHL-Drehkreuz Leipzig. Trump fordert: Apple-Produktion in Indien nur für dortigen Markt. DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn. Rio Tinto investiert Milliardensumme in Wasserkraftwerk in Québec.