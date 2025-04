Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags

Index-Bewegung

Der DAX gibt am Dienstag nach.

Am Dienstag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 21.155,97 Punkte abwärts. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,918 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,261 Prozent tiefer bei 21.150,54 Punkten, nach 21.205,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 21.064,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21.188,10 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 22.891,68 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 22.01.2025, bei 21.254,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2024, wurde der DAX auf 17.860,80 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 5,65 Prozent zu. Bei 23.476,01 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 2,58 Prozent auf 214,40 EUR), Bayer (+ 2,38 Prozent auf 21,53 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,04 Prozent auf 34,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,94 Prozent auf 91,28 EUR) und Commerzbank (+ 1,80 Prozent auf 23,25 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen SAP SE (-3,87 Prozent auf 217,25 EUR), Rheinmetall (-3,18 Prozent auf 1.417,50 EUR), Airbus SE (-2,56 Prozent auf 133,00 EUR), Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 62,80 EUR) und Beiersdorf (-1,09 Prozent auf 117,85 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2.628.434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 263,648 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,68 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

