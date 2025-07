Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 109,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 109,00 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 109,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.769 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,20 EUR) erklomm das Papier am 23.07.2024. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 21,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,40 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 3,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,90 EUR an.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,63 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

