Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag um Nulllinie

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 120,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 120,20 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 120,45 EUR an. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 118,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.228 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 147,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 110,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 144,80 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Sell in neuer Analyse

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Buy

Beiersdorf-Aktie zieht an: Beiersdorf wächst schwach in Q1 aber über Konsens