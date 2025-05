Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 120,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Beiersdorf konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 120,35 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.610 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 110,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 8,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,30 EUR aus.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,68 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

April 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

DZ BANK: Beiersdorf-Aktie erhält Kaufen