Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 121,25 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 121,25 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 121,35 EUR aus. Mit einem Wert von 119,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.301 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,90 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,95 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 9,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Beiersdorf-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,30 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

