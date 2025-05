Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 119,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 119,55 EUR ab. Bei 119,35 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.430 Beiersdorf-Aktien.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 23,63 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 110,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,30 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,68 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

April 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

DZ BANK: Beiersdorf-Aktie erhält Kaufen