Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 125,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 125,55 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,50 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,30 EUR. Bisher wurden heute 76.849 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 118,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 6,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 143,33 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingefahren

DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell