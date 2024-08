Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Mittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 124,05 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:40 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 124,05 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 123,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 124,10 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 15.898 Aktien.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 118,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,88 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 144,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

