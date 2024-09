Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Donnerstagmittag zu

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 128,95 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 128,95 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 129,80 EUR zu. Bei 125,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 147.361 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,62 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 8,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 143,33 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 04.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

