Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 106,95 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 106,95 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,95 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 107,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.044 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2024 auf bis zu 139,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 23,17 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2025 auf bis zu 105,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 1,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,90 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,63 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

