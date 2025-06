Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittag

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 108,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 108,00 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,40 EUR an. Bei 105,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80.146 Beiersdorf-Aktien.

Am 26.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 24,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,40 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Abschläge von 2,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,66 EUR je Aktie.

