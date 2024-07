Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 138,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 138,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,30 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 2.783 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 114,45 EUR fiel das Papier am 25.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,20 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,40 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

