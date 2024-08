Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 127,75 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 127,75 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,15 EUR. Bisher wurden heute 51.547 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 118,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 8,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,00 EUR aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Beiersdorf dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

