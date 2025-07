Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 112,40 EUR.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 112,40 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,10 EUR. Bei 112,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 90.587 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 137,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 22,51 Prozent Luft nach oben. Bei 105,40 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 138,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,63 EUR je Aktie.

