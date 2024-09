Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Dienstagnachmittag zu

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 129,55 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 129,55 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,75 EUR. Bei 128,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.972 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Gewinne von 14,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,92 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 144,00 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,33 EUR je Beiersdorf-Aktie.

