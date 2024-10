Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 131,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 09:06 Uhr 3,5 Prozent. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 132,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 132,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 27.224 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,40 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (118,00 EUR). Abschläge von 10,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 143,40 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2025 gerechnet. Am 04.03.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,32 EUR je Beiersdorf-Aktie.

