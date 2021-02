Beiersdorf-Aktie aktuell: Beiersdorf kommt kaum vom Fleck

Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 85,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den unveränderten Werten im DAX, der derzeit bei 13.976 Punkten notiert. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 85,66 EUR zu. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 85,00 EUR ein. Bei 85,66 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,85 EUR erreichte der Titel am 04.07.2020 ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2020 Kursverluste bis auf 78,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,24 EUR. Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,22 EUR fest.

Die Beiersdorf AG ist ein international führendes Markenartikel-Unternehmen, das vornehmlich im Bereich Kosmetik und in der Herstellung von Klebebändern tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Haut-, Schönheits- und Pflegeprodukte. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nivea, Eucerin , Labello , 8x4 und La Prairie . Mit dem Unternehmensbereich tesa zählt Beiersdorf zu den weltweit führenden Herstellern von selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher, die in vielfältigen Anwendungen der Elektronikindustrie, im Automobilbereich, der Papier- und Pharmaindustrie sowie dem Fälschungs- und Manipulationsschutz zum Einsatz kommen.

