Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 141,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 141,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 142,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.727 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 144,64 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

