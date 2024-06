Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag stabil

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 141,80 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 141,80 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 143,15 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 141,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 142,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.636 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 4,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2023 (113,40 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 20,03 Prozent sinken.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 144,64 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

