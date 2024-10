Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 129,30 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 129,30 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 128,80 EUR ein. Bei 130,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.911 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,55 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 6,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 143,40 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.03.2026.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

