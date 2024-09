Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Beiersdorf im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 135,75 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 135,75 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,75 EUR an. Bei 135,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 6.935 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 8,15 Prozent niedriger. Bei 118,00 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 143,40 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.03.2026.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

