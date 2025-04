Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 121,25 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 121,25 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 57.189 Stück.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 110,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,49 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,20 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,69 EUR je Aktie aus.

