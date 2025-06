Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag tiefer

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 118,75 EUR nach.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 118,75 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 118,70 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.639 Beiersdorf-Aktien.

Am 18.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 23,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 110,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 7,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,44 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,69 EUR fest.

