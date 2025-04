Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 122,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 122,60 EUR. Bei 122,70 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,75 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.160 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 20,55 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 110,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,50 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,69 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr verloren