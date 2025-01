Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Vormittag gestärkt

Beiersdorf im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 129,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 09:07 Uhr 1,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 129,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 128,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.910 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 14,44 Prozent zulegen. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,89 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,30 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

