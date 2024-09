Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Montagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 136,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 136,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 115.877 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 8,48 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 118,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,39 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,40 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,32 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

