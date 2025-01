Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kurs der Beiersdorf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 129,10 EUR.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 129,10 EUR ab. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 128,65 EUR. Mit einem Wert von 130,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 63.531 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 6,97 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,88 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 26.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,30 EUR je Aktie belaufen.

