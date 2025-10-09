DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.339 -0,3%Top 10 Crypto16,63 -3,8%Nas23.000 -0,2%Bitcoin104.950 -1,1%Euro1,1554 -0,6%Öl65,69 -0,6%Gold4.019 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bellevue Group verkauft adbodmer AG im Rahmen eines Management-Buy-outs – weitere Schärfung des Geschäftsmodells

09.10.25 17:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bellevue AG
8,62 CHF -0,34 CHF -3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Verkauf
Bellevue Group verkauft adbodmer AG im Rahmen eines Management-Buy-outs – weitere Schärfung des Geschäftsmodells

09.10.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zürich, 9. Oktober 2025

Bellevue Group verkauft adbodmer AG im Rahmen eines Management-Buy-outs – weitere Schärfung des Geschäftsmodells

Wie mit dem Halbjahresbericht 2025 angekündigt, vereinfacht und fokussiert die Bellevue Group ihr Geschäftsmodell weiter. Die Bellevue Group hat am 9. Oktober 2025 den Verkauf ihrer auf Direktbeteiligungen spezialisierten Tochtergesellschaft adbodmer AG an das Management der Gesellschaft unterzeichnet und vollzogen. Die wirtschaftliche Übertragung erfolgte rückwirkend per 30. September 2025.

Wer­bung

Bellevue wird auch künftig von der Expertise von adbodmer profitieren können und diese bei der Verwaltung des Bellevue Entrepreneur Private Fonds weiterhin nutzen. Mit dieser Transaktion reduziert Bellevue die Komplexität ihrer Aktivitäten und schärft das Geschäftsmodell mit Healthcare als strategischem Kernbereich weiter.

Veit de Maddalena, exekutiver Verwaltungsratspräsident der Bellevue Group, kommentiert: «Mit dem Verkauf von adbodmer an das Management setzen wir unsere Strategie konsequent fort, Bellevue fokussierter und effizienter auszurichten. Gleichzeitig sichern wir uns weiterhin Zugang zu erstklassiger Expertise für Direktbeteiligungen, um unseren Kundinnen und Kunden attraktive unternehmerische Anlagemöglichkeiten zu bieten.»

Jan Kollros, CEO von adbodmer: «Das Management-Buy-out eröffnet uns neue unternehmerische Perspektiven und erhöht unsere strategische Flexibilität. Wir freuen uns, Bellevue mit unserem Fachwissen auch künftig unterstützen zu können.»

Wer­bung


Kontakt
Investor Relations:  Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group
Tel. +41 44 267 67 00, smn@bellevue.ch

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF
Tel. +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

 

Bellevue 
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 80 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bellevue Group AG
Theaterstrasse 12
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
Fax: +41 44 267 67 01
E-Mail: info@bellevue.ch
Internet: www.bellevue.ch
ISIN: CH0028422100
Valorennummer: A0LG3Z
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2210634

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2210634  09.10.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bellevue

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bellevue

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bellevue AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung