Bellevue Group verkauft adbodmer AG im Rahmen eines Management-Buy-outs – weitere Schärfung des Geschäftsmodells
Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Verkauf
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
Zürich, 9. Oktober 2025
Bellevue Group verkauft adbodmer AG im Rahmen eines Management-Buy-outs – weitere Schärfung des Geschäftsmodells
Wie mit dem Halbjahresbericht 2025 angekündigt, vereinfacht und fokussiert die Bellevue Group ihr Geschäftsmodell weiter. Die Bellevue Group hat am 9. Oktober 2025 den Verkauf ihrer auf Direktbeteiligungen spezialisierten Tochtergesellschaft adbodmer AG an das Management der Gesellschaft unterzeichnet und vollzogen. Die wirtschaftliche Übertragung erfolgte rückwirkend per 30. September 2025.
Bellevue wird auch künftig von der Expertise von adbodmer profitieren können und diese bei der Verwaltung des Bellevue Entrepreneur Private Fonds weiterhin nutzen. Mit dieser Transaktion reduziert Bellevue die Komplexität ihrer Aktivitäten und schärft das Geschäftsmodell mit Healthcare als strategischem Kernbereich weiter.
Veit de Maddalena, exekutiver Verwaltungsratspräsident der Bellevue Group, kommentiert: «Mit dem Verkauf von adbodmer an das Management setzen wir unsere Strategie konsequent fort, Bellevue fokussierter und effizienter auszurichten. Gleichzeitig sichern wir uns weiterhin Zugang zu erstklassiger Expertise für Direktbeteiligungen, um unseren Kundinnen und Kunden attraktive unternehmerische Anlagemöglichkeiten zu bieten.»
Jan Kollros, CEO von adbodmer: «Das Management-Buy-out eröffnet uns neue unternehmerische Perspektiven und erhöht unsere strategische Flexibilität. Wir freuen uns, Bellevue mit unserem Fachwissen auch künftig unterstützen zu können.»
Media Relations: Jürg Stähelin, IRF
Bellevue
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bellevue Group AG
|Theaterstrasse 12
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 267 67 00
|Fax:
|+41 44 267 67 01
|E-Mail:
|info@bellevue.ch
|Internet:
|www.bellevue.ch
|ISIN:
|CH0028422100
|Valorennummer:
|A0LG3Z
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2210634
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2210634 09.10.2025 CET/CEST
