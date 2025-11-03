Aufschläge in Zürich: SPI mit Gewinnen

Kursentwicklung

Aktueller Marktbericht zum SPI.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,52 Prozent fester bei 17.070,69 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,164 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,082 Prozent höher bei 16.995,89 Punkten in den Montagshandel, nach 16.982,04 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17.070,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16.995,89 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.208,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, stand der SPI bei 16.525,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, betrug der SPI-Kurs 15.929,51 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 10,00 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17.480,75 Punkten. Bei 14.361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 13,37 Prozent auf 45,80 CHF), Molecular Partners (+ 9,66 Prozent auf 3,18 CHF), Kudelski (+ 5,38 Prozent auf 1,37 CHF), Sandoz (+ 3,93 Prozent auf 55,60 CHF) und Bellevue (+ 3,72 Prozent auf 8,92 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-7,31 Prozent auf 1,21 CHF), ASMALLWORLD (-6,67 Prozent auf 0,77 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,25 Prozent auf 1,50 CHF), BACHEM (-4,03 Prozent auf 55,90 CHF) und Evolva (-3,39 Prozent auf 0,91 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 734.161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 232,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

