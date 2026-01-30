Belrise Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Belrise Industries präsentierte am 31.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,45 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,67 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,41 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net