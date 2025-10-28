DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -3,0%Nas23.859 +0,9%Bitcoin98.393 +0,4%Euro1,1663 +0,1%Öl64,23 -2,3%Gold3.952 -1,0%
Berichte über israelische Luftangriffe im Gazastreifen

28.10.25 19:18 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat nach Medienberichten intensive Angriffe im Gazastreifen gestartet. Es seien Ziele in der Stadt Gaza sowie an anderen Orten in dem Küstenstreifen beschossen worden, berichteten israelische Medien.

Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz handelt es sich um eine Reaktion auf einen Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf israelische Soldaten sowie auf die Verzögerung bei der vereinbarten Übergabe getöteter Geiseln. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, bewaffnete Palästinenser hätten Soldaten in Rafah angegriffen, unter anderem mit einer Panzerfaust. Auch ein Scharfschütze sei an dem Angriff beteiligt gewesen./le/DP/he