Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Berkshire Hathaway im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Nachmittag ins Minus

01.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 748.420,00 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
425,05 EUR -1,60 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 748.420,00 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 748.310,46 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 751.325,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 18 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 812.855,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 657.900,00 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 909.218,00 USD an.

Am 02.08.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 92,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30.838,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern

Buffett-Aktie vor Mega-Deal: Occidental Petroleum will Milliarden-Sparte abstoßen

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor einem Jahr eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

