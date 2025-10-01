Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Nachmittag ins Minus

Berkshire Hathaway im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 748.420,00 USD ab.

Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 748.420,00 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 748.310,46 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 751.325,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 18 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 812.855,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 657.900,00 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 909.218,00 USD an.

Am 02.08.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 92,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30.838,14 USD je Aktie.

