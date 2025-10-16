DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.314 +0,3%Top 10 Crypto15,06 -1,1%Nas22.728 +0,3%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Aktienkurs im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Nachmittag südwärts

16.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 737.500,00 USD ab.

Das Papier von Berkshire Hathaway gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 737.500,00 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 736.800,03 USD. Bei 738.745,87 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 10 Berkshire Hathaway-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (812.855,00 USD) erklomm das Papier am 03.05.2025. Gewinne von 10,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 657.900,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Mit einem Kursverlust von 10,79 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Berkshire Hathaway-Aktie im Durchschnitt mit 909.218,00 USD.

Berkshire Hathaway gewährte am 02.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 8.601,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21.122,00 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30.925,42 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

