Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Berkshire Hathaway im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 740.000,00 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Berkshire Hathaway-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 740.000,00 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 740.000,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 731.600,00 USD. Bei 731.600,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 15 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 11,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Am 02.08.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 92,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30.838,14 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

