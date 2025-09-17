Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 740.000,00 USD.
Werte in diesem Artikel
Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Berkshire Hathaway-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 740.000,00 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 740.000,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 731.600,00 USD. Bei 731.600,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 15 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 11,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.
Am 02.08.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 92,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30.838,14 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient
Hohes Cashpolster: So funktioniert Warren Buffetts Aktienrückkauf-Strategie
S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|30.06.2010
|Berkshire Hathaway "buy"
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.2010
|Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahme
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.10.2010
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|04.05.2010
|Berkshire Hathaway "equal weight"
|Barclays Capital
|11.08.2009
|Berkshire Hathaway Downgrade
|Fox Pitt & Kelton
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.2010
|Berkshire Hathaway "sell"
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|11.04.2006
|Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: Underwe
|Lehman Brothers
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. A nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen