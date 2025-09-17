DAX23.640 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.113 +0,2%Nas22.497 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,15 +0,4%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 PUMA 696960 Continental 543900 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Berkshire Hathaway im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

18.09.25 16:11 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 740.000,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
419,05 EUR 3,95 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Berkshire Hathaway-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 740.000,00 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 740.000,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 731.600,00 USD. Bei 731.600,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 15 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 11,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Am 02.08.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 92,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30.838,14 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Hohes Cashpolster: So funktioniert Warren Buffetts Aktienrückkauf-Strategie

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen