Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 750.843,68 USD zu.

Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 750.843,68 USD. Bei 751.526,74 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 747.600,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 25 Stück.

Bei 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 02.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.601,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21.122,00 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD im Vergleich zu 93,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 30.838,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

