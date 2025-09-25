DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.361 -0,1%Bitcoin93.429 ±0,0%Euro1,1693 +0,3%Öl70,64 +1,4%Gold3.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Kursentwicklung im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag freundlich

26.09.25 16:10 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 750.843,68 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
426,65 EUR 1,95 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 750.843,68 USD. Bei 751.526,74 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 747.600,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 25 Stück.

Bei 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 02.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.601,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21.122,00 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD im Vergleich zu 93,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 30.838,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Der richtige Start für Börsenanfänger: Von dieser Strategie rät eine Expertin ab

Leseliste: Bücher über Warren Buffett, die für Investoren interessant sind

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berkshire Hathaway-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen