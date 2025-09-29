Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Berkshire Hathaway zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Im New York-Handel kam die Berkshire Hathaway-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 748.859,95 USD.

Mit einem Kurs von 748.859,95 USD zeigte sich die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel um 15:47 Uhr kaum verändert. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 748.859,95 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 745.500,00 USD aus. Bei 745.500,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 13 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 8,55 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 657.900,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 909.218,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 30.838,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

