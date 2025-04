Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag schwächer

Blick auf Berkshire Hathaway-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,5 Prozent auf 516,83 USD ab.

Der Berkshire Hathaway-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 516,83 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 513,00 USD. Bei 517,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 406.833 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei 539,00 USD markierte der Titel am 03.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 395,85 USD erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Berkshire Hathaway gewährte am 22.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 9,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 94,92 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 05.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 20,75 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

