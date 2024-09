Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Nachmittag ins Plus

Berkshire Hathaway im Blick

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 456,97 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 456,97 USD nach oben. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 457,29 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 453,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 131.758 Stück.

Bei einem Wert von 484,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 6,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (330,60 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,65 Prozent.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 03.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,08 USD, nach 16,52 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 93,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Berkshire Hathaway am 04.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,15 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

