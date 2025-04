So entwickelt sich Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway reagiert am Dienstagnachmittag positiv

22.04.25 16:10 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 513,24 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 513,24 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 515,11 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 513,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.326 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt. Am 03.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 539,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,02 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 396,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 29,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Am 22.02.2025 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 9,13 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 17,36 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,92 Mrd. USD ausgewiesen. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2025 terminiert. Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 20,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie Der richtige Start für Börsenanfänger: Von dieser Strategie rät eine Expertin ab S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingebracht Berkshire Hathaway-Aktie 2025 bislang einziger Gewinner im Billionen-Dollar-Club

