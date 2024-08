Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

So bewegt sich Berkshire Hathaway

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Berkshire Hathaway konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 465,00 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 465,00 USD. Den Tageshöchststand markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 465,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 460,78 USD. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.184 Stück gehandelt.

Am 28.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 465,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Bei 330,60 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Berkshire Hathaway-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Berkshire Hathaway ließ sich am 03.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 16,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 93,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,50 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

