Berlin: Wegner gibt Regierungserklärung zu Stromausfall ab

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem großen Stromausfall im Südwesten Berlins mit 100.000 betroffenen Menschen gibt der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) eine Regierungserklärung zum Krisenmanagement ab. Nach seiner Rede im Abgeordnetenhaus debattieren die Abgeordneten darüber, erwartet werden kontroverse Diskussionen.

Wegner steht in der Kritik, weil er am ersten Tag des Stromausfalls eine Stunde Tennis spielte und dies zunächst in seiner Darstellung der Abläufe beim Krisenmanagement nicht erwähnte. Das brachte ihm von etlichen Politikern anderer Parteien den Vorwurf der Lüge und von der AfD Rücktrittsforderungen ein.

Wegen eines mutmaßlich von Linksextremisten begangenen Brandanschlags auf eine Kabelbrücke waren 45.000 Haushalte und mehr als 2.000 Gewerbebetriebe seit 3. Januar vielfach tagelang ohne Strom. Seit Mittwoch vergangener Woche (7. Januar) läuft die Stromversorgung wieder für alle./kr/DP/nas