DAX24.057 +0,1%ESt505.402 +0,2%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.836 +1,4%Euro1,1684 +0,4%Öl67,90 +0,2%Gold3.402 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verunsichert -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- DroneShield, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, Pernod Ricard im Fokus
Top News
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Bertelsmann sieht große Chancen beim Thema Gesundheit

28.08.25 14:29 Uhr

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Der einst mit Medien und Druck groß gewordene Bertelsmann-Konzern sieht Wachstumschancen im Gesundheitssektor. "Da sind wir heute schon stark, und die Branche hat großes Potenzial", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe der Deutschen Presse-Agentur. Das inzwischen breit aufgestellte Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen aus dem ostwestfälischen Gütersloh legte seine Halbjahreszahlen vor.

Wer­bung

"Alle Bertelsmann-Geschäfte zusammen machen heute bereits mit Gesundheitsdienstleistungen im weiteren Sinne rund eine Milliarde Umsatz", so Rabe. "Gesundheit ist ein Megatrend, ein großer und teilweise auch sehr ineffizienter Markt, in dem vor allem technologische Lösungen zur Steigerung der Effizienz dringend erforderlich sind. Da sehen wir Möglichkeiten weiterzuwachsen, Stichwort Digital Health oder Erweiterung unserer Wertschöpfungskette im Bereich Education mit Schwerpunkt Gesundheit."

Vom Zollstreit bisher wenig betroffen

Der Zollstreit der USA mit verschiedenen Märkten habe die Geschäfte im ersten Halbjahr eher indirekt getroffen. Das Unternehmen importiere Papier aus Kanada und exportiere begrenzt auch gedruckte Bücher in die USA, auf die jetzt etwas höhere Zölle bezahlt würden. "Aber im Vergleich zu anderen Unternehmen und anderen Branchen sind die direkten Zolleffekte auf die Geschäfte von Bertelsmann sehr begrenzt", sagte Rabe.

Das habe damit zu tun, dass die Bertelsmann-Geschäfte überwiegend in den lokalen Märkten für die lokalen Märkte produzierten. "Wir haben nur sehr begrenzt internationale Lieferketten. Sehr viel größer sind die indirekten Effekte, denn der Zollstreit hat in den letzten Monaten die Märkte, die Unternehmen, aber auch die Verbraucher verunsichert." Das treffe zum Beispiel auf die Werbemarkt-Entwicklung in Deutschland bei fast allen Medienbereichen.

Wer­bung

Gewinnzuwachs im Gesamtjahr erwartet

Der Umsatz von Bertelsmann wuchs im ersten Halbjahr um gut 1 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis halbierte sich von 416 Millionen auf 201 Millionen Euro. Hier hätten sich vor allem Währungseffekte negativ ausgewirkt, so Rabe. Im Gesamtjahr rechnet Bertelsmann mit einem Konzernergebnis von rund 1,5 Milliarden Euro und damit deutlich über dem Vorjahr (1,0 Mrd. Euro)./bok/DP/stw