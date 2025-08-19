DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto16,01 +3,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.596 +0,7%Euro1,1641 -0,1%Öl66,03 +0,1%Gold3.321 +0,2%
Überzeugendes erstes Halbjahr 2025

20.08.25 07:11 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Geberit AG (N)
632,40 CHF 5,00 CHF 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Geberit AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Überzeugendes erstes Halbjahr 2025

20.08.2025 / 07:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Geberit Gruppe erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 ungeachtet des weiterhin anspruchsvollen Umfelds überzeugende Resultate. Das erste Halbjahr 2025 war geprägt durch einen Volumenanstieg, starke Währungsverluste und auf dem Niveau des Vorjahres gehaltene operative Margen (unter Ausklammerung der Einmalkosten für die Schliessung eines Werks). Der Nettoumsatz stieg um 1,7% auf CHF 1’665 Mio., währungsbereinigt um 3,9%. Der operative Cashflow (EBITDA) belief sich auf CHF 514 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 30,9%; der Rückgang der Marge um 70 Basispunkte ist praktisch vollständig auf die vorerwähnten Einmalkosten zurückzuführen. Der Gewinn je Aktie ging um 2,7% auf CHF 10.28 zurück; bereinigt um die Einmalkosten hätte eine Zunahme von 1,0% resultiert. Für das Gesamtjahr 2025 geht die Unternehmensleitung von einem Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von rund 4% und einer EBITDA-Marge von rund 29% aus.
 
Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com sowie im Halbjahresbericht unter www.geberit.com/halbjahresbericht
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Ende der Adhoc-Mitteilung

2186112  20.08.2025 CET/CEST

mehr Analysen