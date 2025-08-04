DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto16,02 -1,0%Dow44.769 -0,4%Nas21.088 -0,4%Bitcoin97.089 -1,0%Euro1,1609 -0,4%Öl67,51 +0,7%Gold3.339 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich wenig bewegt -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
CTS Eventim-Aktie zweistellig tiefer: Gewinneinbruch im zweiten Quartal - Jahresziele bestätigt CTS Eventim-Aktie zweistellig tiefer: Gewinneinbruch im zweiten Quartal - Jahresziele bestätigt
Siemens Energy-Aktie höher: JPMorgan hebt HVDC-Technologie als Schlüssel in der Energiewende hervor Siemens Energy-Aktie höher: JPMorgan hebt HVDC-Technologie als Schlüssel in der Energiewende hervor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Schweiz etwas fester - Alcon und Geberit erneut Schlusslichter

21.08.25 17:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
63,88 CHF -1,68 CHF -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BKW AG
169,60 CHF -11,00 CHF -6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
602,20 CHF -11,00 CHF -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
102,86 CHF 0,50 CHF 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
133,85 CHF -0,95 CHF -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
140,65 CHF -0,20 CHF -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Weiter herrschte Zurückhaltung vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Notenbankchef Powell am Freitag auf dem Zentralbankentreffen in Jackson Hole mit möglichen Signalen für die Zinsentscheidung im September. Unterdessen sank nach stark ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes in den USA die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung von rund 83 auf 73 Prozent.

Wer­bung

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 12.242 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,89 (Mittwoch: 22,83) Millionen Aktien. Der SMI umfasst bis zur nächsten Indexüberprüfung im September 21 statt 20 Aktien, nachdem Holcim sein Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize abgespalten hat.

Schlusslicht waren erneut Alcon, diesmal mit einem Abschlag von 2,6 Prozent. Das Augenheilkundeunternehmen hatte am späten Dienstag seine Jahresprognose gesenkt, weil es unter anderem mit Belastungen durch US-Zölle rechnet. Die Analysten von JP Morgan stuften darauf die Aktie auf "Neutral" von "Overweight" ab.

Auch Geberit setzten die Talfahrt vom Vortag fort und zwar um 1,8 Prozent. Der Sanitärtechnikhersteller hatte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt und einen mauen Ausblick abgegeben.

Wer­bung

Die Kurse der Uhrenhersteller Swatch und Richemont gaben um 0,3 bzw. 0,7 Prozent nach. Zwar fielen die Exporte von Schweizer Uhren im Jahresvergleich 6,9 Prozent höher aus, dabei dürften aber zollbedingte Vorzieheffekte zum Lageraufbau eine Rolle gespielt haben. So schnellten die Exporte in die USA im Juli um 45 Prozent nach oben. Zur Erinnerung: US-Präsident Trump verhängte am 1. August Zölle von 39 Prozent auf Warenimporte aus der Schweiz.

Novartis verteuerten sich um 0,5 Prozent auf 102,92 Franken und waren hinter Logitech (+0,7%) zweitbester Wert im Leitindex SMI. Für Aufwind sorgte eine Kurszielerhöhung auf 120 von 115 Franken durch die Deutsche Bank.

In der zweiten Reihe gaben BKW um 6,1 Prozent nach. Der Energieversorger verfehlte im Berichtsquartal die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 11:56 ET (15:56 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alcon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alcon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
09:26Novartis BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:26Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
18.07.2025Novartis KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
18.07.2025Novartis NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.07.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen