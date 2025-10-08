Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Novartis

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 105,98 CHF.

Um 11:48 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 105,98 CHF nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 106,26 CHF. Bei 105,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 314.304 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 106,38 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 30,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,13 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,90 USD je Aktie.

