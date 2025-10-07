DAX24.399 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1670 -0,4%Öl65,30 -0,3%Gold3.958 -0,1%
Siemens Energy im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage
Kurs der Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Minus

07.10.25 12:06 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Minus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 105,12 CHF nach.

Die Novartis-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 105,12 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 104,86 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,46 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 252.532 Aktien.

Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,38 CHF. Gewinne von 1,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,13 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,25 CHF angegeben.

Am 17.07.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 CHF je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

